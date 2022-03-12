Пожар произошел сегодня в 7:27 в результате вражеского ракетного удара.

В Василькове Киевской области ликвидирован пожар на нефтебазе, которая загорелась после авиаудара со стороны оккупантов.

Об этом сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

"В 13:20 ликвидирован пожар резервуаров с горюче-смазочными материалами в г. Васильков. Пожар произошел сегодня в 7:27 в результате вражеского ракетного удара", - говорится в сообщении.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 12 марта, городской председатель Василькова Наталья Баласинович сообщила, что около 7 часов утра 8 вражеских ракет пролетело над воинскими частями и над аэродромом. Некоторые ракеты ПВО удалось сбить, но другие попали в аэропорт и склады с горюче-смазочными материалами и оружием.