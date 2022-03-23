Ситуация в городе крайне сложная - он регулярно попадает под вражеские обстрелы.

Появилось видео из Чернигова, получившего значительные повреждения в результате обстрелов со стороны российской армии.

Запись опубликовал нардеп Алексей Гончаренко в своем Телеграм-канале.

На видео депутат вместе с мэром Владиславом Атрошенко ездят по городу. Городской голова рассказывает и показывает последствия вражеских обстрелов - местами некоторые дома горят.

Атрошенко также рассказывает о сложной гуманитарной ситуации в Чернигове.

Как сообщал УНИАН, в Чернигове ночью 23 марта российские оккупанты сбросили авиабомбы на автомобильный мост через Десну, который соединял город с Киевом.

Также сообщалось, что российские войска, уничтожив мост через Десну, превратили Чернигов в своего заложника, а местных жителей планируют "эвакуировать" в Курскую область.