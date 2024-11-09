Высокий представитель ЕС подчеркнул, что Украина нуждается не в аплодисментах за храбрость, а в танках, истребителях, ПВО и снарядах для дальнейшей защиты от российской агрессии.

Верховный представитель Европейского Союза Жозеп Боррель публично призвал разрешить Украине бить дальнобойным оружием по военным объектам на территории Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом топ-дипломат ЕС Боррель сказал на совместной пресс-конференции с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве.

Боррель сказал, что прибыл в Киев, чтобы подчеркнуть, что поддержка Украины со стороны Европейского Союза является непоколебимой, поскольку Украина должна продолжать защищаться от российской агрессии.

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"С первого дня я четко сказал, что Украина не нуждается в аплодисментах. Президент Зеленский и украинский народ не нуждаются в бурных овациях. Не нуждаются, чтобы каждый раз говорили, что они храбрые и что их борьба очень важна. Говорить об этом хорошо, но важно предоставлять танки, истребители, ПВО и боеприпасы", - подчеркнул Боррель.

Топ-дипломат ЕС отметил, что нельзя бороться в войне без боеприпасов и без военного потенциала, в котором нуждаетесь.

При этом, он отметил, что украинцы требовали больше оружия и быстрых доставок.

"Это был мой постоянный призыв. Мы должны делать больше и быстрее, и это до сих пор является правдой. Мы должны делать больше и быстрее - больше военной поддержки, больше возможностей для тренировки, больше средств, быстрые поставки и также разрешение на поражение вражеских военных целей на его территории", - подчеркнул Боррель.

Он метафорически добавил, что недостаточно сбивать "стрелы", потому что надо атаковать "лучников".

Боррель отметил, что хочет настаивать на предоставлении Украине разрешения применять западное дальнобойное вооружение для поражения российских военных объектов:

"Мы не можем только сбивать стрелы. Мы много это делаем. Мы должны ликвидировать лучников".

Также он заявил, что надо ускорить поставки и уменьшить самовведенные "красные линии".

По его убеждению, время измеряется человеческими жизнями, потому что Украина теряет человеческие жизни, пока ежедневно обсуждается, сколько помощи будет предоставлено Украине.

В то же время, как сказал Боррель, только справедливый и длительный мир имеет значение для Украины.

"И по этому, наша позиция четкая: Украина должна решать, когда садиться за стол переговоров и с какой целью. И Европейский Союз выступает твердо на вашей стороне в этом. Но не надо быть наивными, Путин не хочет переговоров, и не будет вести переговоры, пока его не заставят это делать", - подчеркнул Боррель.

Отдельно он сказал, что Евросоюз в военном плане поддержал Украину на общую сумму около 45 млрд долларов:

"И нам известно, что нам нужно продолжать увеличивать нашу поддержку".

Также он сказал, что ЕС начал использовать доходы от российских замороженных активов для закупки вооружения и для инвестирования в украинское производство оружия. По его убеждению, собственное производство оружия намного эффективнее, чем его закупка у других.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский отмечал, что на сегодня четыре страны способны предоставить Украине именно то дальнобойное оружие, которое способно помочь изгнать Россию с украинской территории и сохранить жизнь гражданского населения. Это США, Великобритания, Франция и Германия.

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