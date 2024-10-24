По словам Кристофера Каволи, большая часть тактической авиации РФ еще не вовлечена в конфликт.

Россия понесла значительные потери в Украине, но ее военные все еще имеют мощные боевые силы, которые почти не пострадали от войны. Об этом заявил главнокомандующий вооруженными силами США в Европе, генерал Кристофер Каволи, сообщает Business Insider.

По его словам, российские военные, которые действуют в Украине, и удары, которые они наносят, должны рассматриваться в контексте всей их военной структуры. Так, Россия все еще имеет силы, которых "едва коснулась" украинская война, включая ее дальнюю авиацию, ракетные силы стратегического назначения, оборонительные подразделения и подводные средства. При этом большая часть тактической авиации РФ, по словам военного, "еще не вовлечена в конфликт".

"Поэтому, несмотря на значительные, значительные потери в наземной сфере, в остальной военной структуре России остается огромный потенциал - как обычный, так и ядерный - и поэтому необходимо иметь это в виду", - предупредил Каволи.

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Он подчеркнул, что в то время как российские сухопутные силы понесли серьезные потери во время боевых действий в Украине, Москва сделала заметные шаги для их восстановления:

"Военная сила - сухопутная сила - внутри Украины сегодня значительно больше, чем сухопутная сила, которая была там в начале войны, поэтому российская армия фактически выросла за этот период".

В то же время, по словам генерала, у россиян сейчас есть проблемы с качеством оружия, некоторое оборудование может быть не самым новым, но оно опять же локализовано для сухопутных войск".

"У России есть план восстановления этих сухопутных сил и развертывания их, опять же, на границах НАТО. Это план, который они обнародовали, о котором они говорили, и это то, к чему мы должны отнестись очень серьезно", - добавил Каволи.

Война в Украине - последние новости

Если План победы будет полностью реализован, мы увидим РФ на Саммите мира. Об этом на парламентском саммите Крымской платформы заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Украина представила партнерам План победы, который содержит все необходимое, чтобы лишить Россию любых альтернатив, на которые она сейчас рассчитывает, кроме справедливого мира.

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