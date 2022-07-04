По его словам, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения.

Оборона Лисичанско-Северодонецкой агломерации - это успешная военная операция.

Об этом заявил советник главы Офиса президента Алексей Арестович в Телеграме.

"Ее главными задачами были: сковать основные силы противника, нанести им потери, выиграть время для поставок западного вооружения и совершенствования второй линии обороны, создать условия для наших наступательных действий на других участках фронта. Все задачи операции - выполнены: Химарсы тут, потери у россиян ужасающие, вторая линия обороны в готовности, ЗСУ ведёт контрнаступательные действия на трёх участках фронта: под Угледаром, на Запорожском направлении, на Херсонском", - пояснил Арестович.

Россияне же ведут наступление тоже на 3 участках - Харьков, Изюм, Бахмут.

"Месяц назад мы вели на одном-двух, а они, на пяти. Одно из главных достижений этой операции - это сломанный красноармейский стереотип "ни шагу назад", который восемь лет по инерции давлел над нашей военной мыслью и стоил нам и Иловайска, и падения ДАПа, 32-го блокпоста", - написал Арестович.

По его словам, российская армия понесла потери, обессмысливающие любые достижения.

"Взяв районный центр, потеряли перспективу победы в войне. Лисичанск мы вернём", - подытожил он.

Ранее стало известно, что после тяжелых боев украинские войска отошли от занимаемых позиций и рубежей в Лисичанске Луганской области. В Генштабе подчеркнули, что для успеха недостаточно стальной воли и патриотизма. Нужны материально-технические ресурсы.

Вас также могут заинтересовать новости: