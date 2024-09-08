Официальных заявлений по этому поводу пока нет.

Продолжается полномасштабная война РФ против Украины. Российские захватчики продвинулись в Донецкой области.

Об этом сообщает проект DeepState. Отмечается, что враг захватил населенный пункт Невельское. Продолжаются бои и к северу от Горняка.

"Враг оккупировал Невельское и продвинулся в Красногоровке. Продолжаются бои севернее Горняка", – говорится в сообщении.

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Официальных заявлений по этому поводу пока нет.

Война в Украине: вы могли это пропустить

По данным Генерального штаба ВСУ, с начала суток, 7 сентября, по состоянию на 22:00 на передовой произошло 68 боевых столкновений с противником, сообщил Генштаб ВСУ. Половина атак зафиксирована на Покровском (44) и Кураховском (42) направлениях.

Тем временем боец атальона "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов, который является автором телеграм-канала "Говорять Снайпер", заявил, что часть украинских защитников попала в окружение на Донетчине. По его словам, среди них много раненых.

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