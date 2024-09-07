На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 44 раза.

Подходит к концу 927-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Силы обороны продолжают отражать попытки вражеских подразделений продвинуться в глубину территории нашего государства.

Украинские защитники направляют основные усилия на зарыв выполнения оккупантами задач наступления, нанося тяжелые потери врагу. Об этом информирует Генеральный штаб ВСУ в сводке о ситуации на фронте по состоянию на 22:00. Отмечается, что с начала суток произошло уже 168 боевых столкновений с противником.

Так, на Харьковском направлении российские террористы один раз, при поддержке авиации, штурмовали позиции наших подразделений в районе Волчанска.

Видео дня

"По имеющейся в настоящее время информации, украинские защитники на Харьковском направлении ликвидировали и ранили более 60 оккупантов, уничтожили два танка, четыре боевых бронированных машины, 40 БПЛА и автомобиль, также были повреждены артиллерийская система и четыре автомобиля противника", – говорится в сообщении.

На Купянском направлении враг 17 раз атаковал украинские позиции. Вблизи Синьковки, Лозовой, Стельмаховки, Петропавловки, Глушковки и Андреевки подразделения Сил обороны отбили семь наступательных действий. Отмечается, что ситуация напряженная. Десять боестолкновений по состоянию на 22:00 еще продолжались.

Тем временем на Лиманском направлении российские оккупанты 25 раз атаковали украинских защитников в районах Чернещины, Невского, Лозовой, Торского, Макеевки и Дибровы. Три боестолкновения по состоянию на 22:00 еще продолжались.

"Активность врага на Северском направлении проявилась семью штурмовыми действиями, оккупанты пытались вытеснить наших защитников с позиций в районах Спирного, Верхнекаменского и Выемки. Продолжается одно боестолкновение. На Краматорском направлении украинские воины отражали шесть попыток захватчиков продвинуться вблизи Часового Яра, Андреевки и Клещиевки. Все атаки отбиты", – сообщает Генштаб.

Кроме того, враг 8 раз атаковал украинские позиции на Торецком направлении.

На Покровском направлении в течение дня агрессор атаковал украинские подразделения 44 раза.

"Наибольшую активность проявлял в районе Новогродовки, Михайловки и Гродовки. Силами обороны Украины отражено 39 атак, еще пять боестолкновений продолжаются. По имеющейся информации, сегодня оккупанты на этом направлении потеряли более 240 военнослужащих убитыми и ранеными. Подсчет продолжается", – говорится в сообщении.

Напряженная ситуация также на Кураховском направлении. Там по состоянию на 22:00 украинские защитники отражали 42 вражеских штурма. Оккупанты пытались продвинуться вблизи Константиновки, Красногоровки, Галициновки и Георгиевки. Семь боестолкновений еще продолжалось.

На Времевском направлении российские террористы шесть раз штурмовали передний край обороны ВСУ в направлении Водяного и Угледара. Шесть атак противника остановлены. Одна продолжалась по состоянию на 22:00.

На Приднепровском направлении 11 штурмовых действий оккупантов успеха не имели. Потерь позиций не допущено. На других направлениях существенных изменений не произошло.

Война в Украине: вы могли это пропустить

На Запорожье Силы обороны успешно поразили наблюдательный пункт и огневую точку противника. Как отметили в Силах обороны юга, благодаря профессионализму украинских воинов, FPV-дроны стали настоящим кошмаром для российских оккупантов.

Тем временем военные 2 механизированного батальона 53 отдельной механизированной бригады подняли украинский флаг на элеваторе в центре Нью-Йорка Донецкой области. Поэтому заявления оккупантов о захвате этого населенного пункта не соответствуют действительности.

Вас также могут заинтересовать новости: