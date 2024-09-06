Пекин обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует РФ, отметил генсек НАТО.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай стал решающим фактором в войне России против Украины. Такое заявление он сделал во время общения с журналистами в Осло, передает Reuters.

По его словам, Пекин обеспечивает производство многих видов оружия, которые использует РФ.

При этом генсек НАТО обратился к Китаю с призывом:

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"Я призываю Китай прекратить поддержку незаконной войны России".

Столтенберг также предупредил, что постоянное разжигание Пекином войны в Украине может негативно отразиться на его интересах и репутации.

Напомним, ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг назвал Китай "пособником" и даже "помощником" российской агрессии, так как он предоставляет военно-техническую помощь РФ, что позволяет Кремлю так долго продолжать эту войну.

Столтенберг отмечал, что НАТО послало четкий сигнал Китаю о том, что такая роль Пекина недопустима.

При этом генсек добавлял, что, если Китай начнет поставлять РФ непосредственно оружие и военную технику, то это вызовет "большую озабоченность" на Западе, и против Китая в таком случае могут быть введены санкции, которые нанесут ему в том числе репутационный ущерб..

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