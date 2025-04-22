Раненые находятся в больнице.

По меньшей мере три человека погибли и двое получили ранения 22 апреля в результате российских обстрелов Мирнограда, что в Донецкой области.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил начальник Донецкой областной военной администрации Вадим Филашкин.

"Около полудня россияне снова атаковали дроном гражданский автомобиль и убили двух человек: 75-летнего мужчину и 63-летнюю женщину. Еще одна жертва - 72-летний мужчина, который погиб в частном секторе", - заявил глава ОГА.

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Кроме того, добавил Филашкин, в центре города два человека получили ранения, они оба были доставлены в больницу.

Российские удары по Украине

Как сообщал ранее УНИАН, 22 апреля, оккупанты атаковали Запорожье и Харьков.

В Запорожье россияне ударили управляемыми авиационными бомбами, в частности по многоэтажке, в результате чего по меньшей мере один человек погиб. Сообщалось уже о 26 пострадавших, среди которых четверо детей.

В результате массированной атаки ударными дронами типа "Шахед" в Харькове пострадали 10 человек. Городской голова Игорь Терехов сообщил, что под ударами оказались четыре района города. По предварительным подсчетам прогремело 12 ударов. На местах некоторых прилетов возникли пожары.

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