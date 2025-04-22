Враг нанес по городу по меньшей мере 12 ударов.

В результате массированной российской атаки ударными дронами типа "Шахед" в Харькове есть попадания и раненые. Об этом сообщили городской голова Харькова Игорь Терехов и глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов в Telegram.

Терехов отметил, что под ударами оказались четыре района Харькова.

"По предварительным подсчетам по городу было нанесено 12 ударов. На местах некоторых прилетов пожары. Атака продолжается", - сообщил Терехов.

Видео дня

Известно о попаданиях в Салтовском, Новобаварском, Киевском и Шевченковском районах города.

По словам Синегубова, около 13:40 в Киевском районе города зафиксировали попадание в дорожное покрытие. В результате обстрела загорелся автомобиль. По предварительным данным, пострадали три человека.

Уже в 14:02 Синегубов сообщил, что количество пострадавших из-за массированной атаки Харькова вражескими БпЛА увеличивается.

"На эту минуту, уже 7 человек пострадали", - сообщил глава ОВА.

Оккупанты атаковали авиационными бомбами Запорожье - что известно

Как сообщал УНИАН, сегодня, 22 апреля, российские оккупанты атаковали управляемыми авиационными бомбами Запорожье. В результате этого произошло попадание в многоэтажку.

По обновленным данным известно о 15 раненых в результате удара КАБами по Запорожью.

Вас также могут заинтересовать новости: