Силы обороны постоянно ведут разведку воздушной, надводной и подводной обстановки.

В Военно-морских силах ВСУ не исключают, что российские оккупанты совершат провокации и обстрелы 9 мая, потому что этот день россияне считают символической датой. Об этом в эфире День.LIVE заявил представитель Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук.

"Мы, конечно, ожидаем от так называемой Российской Федерации каждый день всего, на что она способна. Поэтому мы, конечно, не хотим оказаться в той ситуации, когда кто-то скажет нам: "Сюрприз!". Нет такого нет быть... Мы несем службу в штатном режиме", - сказал военный.

Он добавил, что при этом задействованы все средства для ведения воздушной, надводной и подводной разведки, анализируются спутниковые снимки и тому подобное.

Видео дня

"Все это мы получаем вовремя, и соответственно отслеживаем ситуацию. Единственное, что может теоретически, очень теоретически измениться, чего мы давно не видели в Азово-Черноморском регионе, это стратегическая авиация. Но пока никаких поводов об этом думать нет. Да, в воздушном пространстве хватает самолетов, реально там, пожалуй, представлены просто все имеющиеся машины, которые вообще существуют в Российской Федерации, начиная от разведывательных дронов всех моделей и поколений и заканчивая даже Су-57. Несколько дней он здесь "гостил", - отметил Плетенчук.

Война в Украине - российские обстрелы

Как писал УНИАН, спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук рассказал, что сразу после завершения так называемого "перемирия" на Пасху, со стороны Крыма РФ начала осуществлять на материковую Украину массированные обстрелы. По его словам, россияне били "чем могли", представители ВМС увидели даже "старых друзей", которых не было видно давно. В целом ситуация в акватории Черного и Азовского морей остается без изменений.

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