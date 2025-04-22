Среди раненых двое детей - одному мальчику 14 лет, другому 4 года.

Россияне ударили по многоэтажке в Запорожье, в результате чего по меньшей мере один человек погиб, есть раненые.

Об этом сообщил глава Запорожской областной военной администрации (ОВА) Иван Федоров в Telegram. По его данным, после 11:00 утра была объявлена воздушная тревога в связи с угрозой применения управляемых авиационных бомб (КАБов) по Запорожской области и городу Запорожье.

Впоследствии Федоров сообщил, что в результате вражеской атаки россиян по Запорожской области, в одном из районов Запорожья возник пожар.

Председатель ОВА обнародовал видео с места попадания, где видно разрушенную многоэтажку. Федоров добавил, что предварительно два человека ранены. Пострадавших доставляют в больницу. Однако вдогонку сообщил, что атака россиян на Запорожье унесла жизнь одного человека.

"69-летняя женщина получила тяжелые ранения. Медики пытались ее реанимировать, но спасти не смогли", - написал Федоров.

Также он сообщил, что из-за российской атаки на Запорожье ранены двое детей. "14-летний мальчик в тяжелом состоянии, 4-летний мальчик в состоянии средней тяжести", - отметил он и добавил, что медики оказывают всю необходимую помощь.

В настоящее время по обновленным данным известно о 15 раненых в результате удара КАБами по Запорожью.

"Двумя КАБАми был атакован город Запорожье. Один КАБ попал по инфраструктурному объекту, второй – по густонаселенному району, по жилому дому напрямую. Сейчас нам известно о 15 пострадавших", - сообщил Федоров и добавил, что шестеро из них получили медицинскую помощь на месте. Все остальные пострадавшие доставлены в больницу.

Федоров добавил, что коммунальные службы работают на месте прилета, спасательная операция продлится еще несколько часов.

Российские атаки на Украину

Вчера вечером под мощной атакой российских дронов оказалась Одесса. Оккупанты попали дронами-камикадзе по жилой застройке в густонаселенном районе города. Ударные беспилотники типа Shahed-136 летели на город из акватории Черного моря.

По словам военно-политического обозревателя Александра Коваленко, этот налет дронов стал самым массированным дроновым обстрелом Одессы за все время большой войны России против Украины.

На фоне этих террористических массированных атак РФ по гражданским городам президент США Дональд Трамп считает, что Украина и Россия могут заключить "мирное соглашение", причем уже на этой неделе.

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