Однако украинские военные оставили захватчиков без обеда, ведь сбили "дрона-курьера".

В Часовом Яру, что в Донецкой области, постоянно идут бои, поэтому беспилотники являются настоящим спасением, ведь они доставляют различные припасы украинским воинам на передовую, однако такими технологиями начали пользоваться и оккупанты, пишет Forbes.

Недавно ударная группа "Черный лебедь" 225-й бригады ВСУ опубликовала в своем Telegram-канале видео и написала:

"Современная война раскрывает потенциал беспилотных систем с разных сторон. В мире доставка товаров "до двери" активно тестируется такими компаниями, как Amazon и Google. А в городе Часов Яр этот способ доставки уже является основным, более того - мы уже используем системы борьбы с конкурентами".

На видео можно увидеть, как украинский военный открывает пакет, который был прикреплен, скорее всего, к сбитому вражескому беспилотнику. Во время распаковки бойцы нашли пакетик растворимого кофе, под ним несколько контейнеров из фольги, вероятно, с сыром или паштетом, а также консерву.

Кроме того, в так называемой посылке есть несколько пластинок с таблетками.

"Как бы ни была интересна эта находка, открывать ее было невероятно опасно. Не пытайтесь сделать это дома: FPV дроны часто заминированы, и обе стороны настоятельно рекомендуют личному составу не пытаться поднимать сбитые вражеские дроны", - подчеркнули в издании.

В Forbes напомнили о том, как ранее украинские дроны доставляли воду в бутылках, ведь она важнее, чем еда. Также дроны могут использовать для срочной доставки медикаментов, радиоаккумуляторов или боеприпасов, однако в случае российских оккупантов можно увидеть дрон, который имеет обычный вид, ведь перевозит не экстренный паек.

"Это свидетельствует о том, что беспилотников FPV достаточно, чтобы использовать их для доставки небольших партий груза. Хотя украинцы также используют БпЛА как бомбардировщики с механизмом сброса, в этом случае груз, похоже, был просто прикреплен к беспилотнику скотчем. Беспилотник или оставался бы у получателя до тех пор, пока тот не смог бы его вернуть, или же оператор должен был бы ждать, пока груз не будет получен и не открепится, чтобы вернуть беспилотник обратно", - добавляют в материале.

Использование дронов для ударов по объектам РФ - последние новости

Как писал УНИАН, в ночь на 21 июня украинские дроны успешно ударили по местам хранения российских "шахедов" на территории РФ.

"Ночью Силы обороны Украины нанесли успешный удар по местам хранения и подготовки к применению "Shahed-136/Герань-2", учебных корпусах, пунктах управления и связи расчетов этих БпЛА, расположенных в Краснодарском крае. По результатам боевой работы зафиксирована серия взрывов и пожар с последующей детонацией", - сообщили в Генштабе.

Также сообщалось, что ВСУ с помощью дронов атаковали химический завод в Тверской области в ночь на 27 июня. Отмечается, что в результате атаки долетели четыре беспилотника, один из которых пробил крышу одного из цехов, два попали рядом, а четвертый повредил трубопровод, из-за чего произошел пожар.

Вас также могут заинтересовать новости: