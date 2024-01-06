Армия РФ атаковала Покровский район ракетами, Зеленский среагировал на теракт.

Армия РФ ракетами С-300 ударила по Покровскому району Донецкой области в "старый" Святвечер. Президент Украины Владимир Зеленский среагировал на теракт.

Как уточнил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин, в результате удара погибли 11 украинцев. Среди жертв было 5 детей.

"Россияне ударили по району ракетами С-300, убили 11 человек и ранили еще 8. основной удар пришелся по Покровску и Ривному Мирноградской громады", - указал чиновник.

По данным президента Украины, в Покровске и в Покровском районе продолжается спасательная операция. Он подтвердил, что враг применил для атаки ракеты С-300 и убил более десятка человек вместе с детьми.

"Мои соболезнования всем, кто потерял родных и близких. Удар россиян был просто по обычной жилой застройке, по частным домам", - уточнил президент.

Лидер Украины напомнил, что ни один подобный теракт не останется для России безнаказанным.

Сегодня Россия обстреляла два города на Харьковщине

Сегодня армия РФ накрыла огнем сразу два города в Харьковской области. Досталось Волчанску и Купянску. Против первого города враг реализовал минометный обстрел. В результате атаки минно-взрывную травму получил местный житель. Купянск оккупанты обстреляли около 00:30 из РСЗО.

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