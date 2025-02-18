В DeepState зафиксировали продвижение врага в районе Улакли, Андреевки и Бурлацкого.

Россияне пытаются окружить военных ВСУ, которые находятся в "мешке" вблизи Дачного и Улаклы на юге Донецкой области. Об этом рассказал старший офицер отделения коммуникации 37 ОБрМП Денис Бобков в эфире Киев24, который прокомментировал сообщение мониторингового проекта DeepState о продвижении врага в районе Улакли, Андреевки и Бурлацкого.

"Враг пытается окружить подразделения, которые находятся в этом "мешке". Конечно руководство и бригады, и оперативно-тактической группировки "Угледар" вносит коррективы, принимаются решения для устранения врага из вышеупомянутых населенных пунктов. Пока нам это удается. Враг не закрепился там какими-то массовыми группами. Поэтому шанс на его выбивание из этих населенных пунктов довольно высокий", - сказал Бобков.

По его словам, здесь враг пытается атаковать пехотными группами с прикрытием бронированной техникой.

Видео дня

Сегодня утром DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, обнародовал обновленную карту, указав, что оккупанты продвинулись возле Улаклов, Бурлацкого и Андреевки.

Как сообщал УНИАН, вчера в DeepState сообщили, что россияне оккупировали село Серебряное Покровского района Донецкой области, где до войны проживало более 560 человек. Кроме того, врагу удалось продвинуться возле Дачного (Донецкая область), Новоселки (Донецкая область), Фиголевки (Харьковская область) и в Улаклах (Донецкая область).

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