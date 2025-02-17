Россияне оккупировали Серебряное под Покровском, - DeepState

Кроме того, захватчики имеют успехи в четырех других населенных пунктах.

Российские оккупанты продолжают давить на всех участках фронта и имеют успехи в двух областях.

Как сообщает мониторинговый проект DeepState, который отслеживает актуальную ситуацию на фронте, россияне оккупировали село Серебряное Покровского района Донецкой области. До войны там проживало более 560 человек.

Кроме того, наблюдатели сообщили, что враг продвинулся возле Дачного (Донецкая область), Новоселки (Донецкая область), Фиголевки (Харьковская область) и в Улаклах (Донецкая область).

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Война в Украине - последние новости с фронта

Накануне в сети появилось видео, на котором колонна российской бронетехники "элитной" 155 бригады морпехов с красными флагами пыталась штурмовать позиции Сил обороны Украины.

Отмечается, что оккупантов не смутило ни минное поле, ни рой украинских дронов. На видео от 47 бригады "Магуры" также видно, как часть танков подрывается на минах.

Военный эксперт, ветеран Евгений Дикий выразил удивление такому решению российского руководства, на фоне острой нехватки бронетехники в РФ.

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