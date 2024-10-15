В частности, оккупанты продвинулись возле Водяного.

Завершился 964-й день полномасштабной войны РФ против Украины. Российские захватчики продолжают давить на Силы обороны на востоке нашего государства.

Как сообщили аналитики проекта DeepState, оккупационные войска РФ продвинулись в Торецке Донецкой области. Есть продвижение противника и возле нескольких населенных пунктов.

"Враг продвинулся возле Невского, Водяного, Золотой Нивы, Приютного и в Торецке", – говорится в сообщении.

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Сейчас карта боев на востоке выглядит так:

Война в Украине: что происходит на передовой

Российские оккупанты превратили Торецк Донецкой области в руины – город напоминает безлюдную планету. Об этом рассказала пресс-секретарь оперативно-тактической группировки войск "Луганск" Анастасия Бобовникова. Она отметила, что в Торецке не осталось ни одного целого дома. Также там нет укрытий – как для гражданских, так и для военных.

Тем временем осложняется ситуация вокруг Часового Яра Донецкой области. В DeepState рассказали, что враг постоянно пытается прорываться как в самом городе, так и обходить его. Также оккупанты пытаются просачиваться в Часов-Яровское лесничество.

"Скорее всего, Часов Яр скоро начнет все чаще появляться в медиа и обсуждениях. Битва продолжается", – добавили аналитики.

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