Оккупанты переодеваются в гражданскую одежду в попытке дойти до позиций украинских войск.

Российские оккупанты превратили Торецк Донецкой области в руины. По состоянию на 14 октября там не осталось ни одного целого дома, нет также и укрытий для гражданских и военных.

Об этом сообщила спикер ОТГ Луганск Анастасия Бобовникова в эфире телемарафона. По ее словам, из-за того, что город почти полностью уничтожен, россияне имеют возможность продвигаться и занимать новые районы.

"К сожалению, враг продолжает штурмовать наши позиции, и в Торецке не осталось целых домов. Сейчас город больше напоминает безлюдную планету: никаких укрытий как для гражданских, так и для военных там нет и, к сожалению, это позволяет врагу занимать новые районы, но уже выжженной земли", – рассказала Бобовникова.

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Она отметила, что оккупанты переодеваются в гражданскую одежду в попытке дойти до позиций украинских войск. И такой тактикой противник пользуется, в частности, в районе Часового Яра в Донецкой области.

Пресс-секретарь ОТГ "Луганск" отметила, что россияне несут огромные потери в Торецке, однако Москва обещает захватчикам "золотые горы".

Ситуация в Торецке

Ранее в ОТГ "Луганск" заявили, что россияне уже контролируют часть Торецка. Пресс-секретарь группировки Анастасия Бобовникова рассказывала, что борьба идет буквально за каждый подъезд, за каждую улицу.

Военный эксперт Владислав Селезнев отмечал, что российские оккупанты могут иметь продвижение на Торецком направлении, если будут продолжать закрывать глаза на свои масштабные потери в боях за город Торецк.

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