Война с россиянами не завершится в ноябре, считает воин.

Война в Украине закончится какими-то соглашениями, в случае переговоров по завершению противостояния, у противников сейчас больше козырей, чем у Киева.

Об этом сказал командир саперной службы спецподразделения ГУР МОУ Kraken Евгений Шкирков ("Викинг") в интервью Online.UA. "Мы все взрослые люди, кто взрослый, а кто не взрослый, то слушайте, что говорят взрослые. Мы все понимаем, что война закончится какими-то соглашениями. Давайте будем реалистами. Россия очень большая, и если просто пройтись каким-то победным маршем, то нужно будет чесать до Китая, а то и до Японии, в ту сторону", - отметил он.

По его словам, пока каких-то крутых предпосылок, что Россия будет разваливаться изнутри нет - их больше чем год назад, но недостаточно, чтобы она изнутри треснула.

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Шкирков отмечает, что Украина будет смотреть в сторону каких-то переговоров. "Но вопрос в том с чем мы сядем за стол. У р*саков есть карты козырные, а у нас одна крутая карта - Курская область. Как будет дальше? Это далеко не будет зависеть от военных", - добавил он.

По его словам, война не закончится в ноябре. Он добавил, что будут проходить саммиты, но одновременно будут происходить боевые действия с обеих сторон.

Шкирков считает, что разговоры о том, что Крым легче освободить, чем Донецкую область, является преувеличением. По его словам, для деоккупации Крыма, как и Донетчины, также должны были большие силы у Украины, чтобы не только забрать его у России, но и удержать"

"Забрать можно, а удержать?".

При этом напомнил, что у России в Крыму есть Черноморский флот - все еще есть подводные лодки, корабли. "Если бы было все так просто, то как-то бы и работали", - добавил Шкирков. Отвечая на вопрос по поводу того, почему западные партнеры Украины не позволяют бить своим оружием вглубь России, Шкирков отметил, что они руководствуются принципом, в частности, что "все в г*вне, а я в белом".

"Это некоторые страны, некоторые политические правительства не хотят забрызгать себя г*вном", - сказал он. По его словам, на сегодня есть разрешение бить британскими ракетами Storm Shadow, которые не отличаются от украинских ракет такого же типа.

Шкирков отметил, что некоторые партнеры также боятся, что ракеты могут попасть в Россию, не разорвавшись и она сможет изучить их, а потом доработать свое оружие. "А американские ракеты немного лучше технически и технологически. Одна может не сдетонировать при ударе... Ее тогда разберут и смогут улучшить свою историю оружия", - сказал он. По его словам, Украина работает по территории России БПЛА, но ракеты необходимы для ударов по территории России, потому что все-таки их труднее сбить, и они прицельнее бьют по целям.

Важные новости Украины о войне - что сообщалось

Как сообщал УНИАН, президент Украины Владимир Зеленский на саммите "Украина - Юго-Восточная Европа" отметил, что ситуация на поле боя в Украине создает возможность сделать шаги по прекращению войны не позднее 2025 года.

Он отмечает, что Украина разработала план действий - план победы, который способен "преодолеть разрыв между нынешней ситуацией и успешным проведением саммита мира".

Зеленский подчеркнул, что важен ответ на вопрос по поводу того, имеет ли Украина место в НАТО. Он сказал, что если ответ положительный и это будет подтверждено должным образом, то российский диктатор Владимир Путин геополитически проигрывает.

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