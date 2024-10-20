Другой захватчик пытался ему помешать, но не смог отговорить товарища от совершения убийства.

На Кураховском направлении российский танкист случайно "спалил" пехотинскую позицию оккупантов. За это один из захватчиков его расстрелял.

Кадры "дружественного огня" зафиксировал украинский дрон с воздуха. Видео опубликовал мэр Геническа, доброволец 24 ошбр "Айдар" Станислав "Осман" Бунятов.

"Российский пехотинец расстрелял танкиста, который прибежал к ним на позицию и засветил ее перед нашим дроном. Один из них пытался остановить "товарища", но не получилось", - отметил Бунятов, добавив, что это произошло на Кураховском направлении.

"Дружественный огонь" в армии РФ

Недавно стало известно, что в городе-крепости Бахмут Донецкой области российские захватчики иногда обстреливают позиции своих же "товарищей". Впоследствии появилось видео, на котором российский танк расстреливает свои же позиции.

Нередко происходят "бытовые перестрелки" между оккупантами. Как сообщал полковник Александр Мотузяник, такие перестрелки и "дружественный огонь" между россиянами помогают уничтожать армию РФ.

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