К "экстремистским", в частности, относят школьные учебники по истории Украины, научную и популярную историческую литературу.

Российские захватнические силы на оккупированных территориях Украины уничтожают исторические и художественные книги.

Об этом сообщается на странице Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Facebook.

"В библиотеках временно оккупированных территорий Луганской, Донецкой, Черниговской и Сумской областей начались изъятия украинской исторической и художественной литературы, которая не совпадает с постулатами кремлевской пропаганды. Для этого привлечены российские подразделения "военной полиции". Сейчас, кроме репрессивных, они выполняют так называемые "идеологические функции", - говорится в сообщении.

В частности, наибольшую заинтересованность полицаев вызывают книги по истории украинских майданов, АТО/ООС, истории украинских освободительных соревнований. Также к "экстремистской" литературе относят школьные учебники истории Украины, научную и популярную историческую литературу.

Так, у оккупантов есть целый перечень запрещенных к упоминанию имен. Среди них: Иван Мазепа, Симон Петлюра, Степан Бандера, Роман Шухевич, Вячеслав Чорновил. В городах Кременная, Рубежное (Луганская область) Городня (Черниговская область) известны случаи изъятия книги "Дело Василия Стуса" Вахтанга Кипиани.

"Найденные книги изымаются, уничтожаются на месте или вывозятся в неизвестном направлении", - отмечается в сообщении.

Ранее УНИАН писал, что оккупанты пытаются ввести в обращение рубль на временно захваченных территориях. А депортированным в РФ украинцам, которые согласились на работу, запрещают выезд в течение 2 лет.

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