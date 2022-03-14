В Украине запретили ввоз и распространение всей издательской продукции из России.
Об этом говорится в сообщении Госкомтелерадио со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.
Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора.
Решение Госкомтелерадио принято в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины и с целью недопущения культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев.
Важно
В Украине уже действовал "бан" на книги с кремлевской пропагандой и оправданием агрессии России.