Решение приняли в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины.

В Украине запретили ввоз и распространение всей издательской продукции из России.

Об этом говорится в сообщении Госкомтелерадио со ссылкой на соответствующий приказ ведомства.

Госкомтелерадио приостанавливает выдачу и останавливает действие разрешений на ввоз издательской продукции с территории государства-агрессора.

Решение Госкомтелерадио принято в начале марта в связи с открытой и широкомасштабной военной агрессией РФ против Украины и с целью недопущения культурного и информационного влияния государства-агрессора на общественные настроения украинцев.

Важно

В Украине уже действовал "бан" на книги с кремлевской пропагандой и оправданием агрессии России.

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