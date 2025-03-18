Синоптики прогнозируют усложнения погоды сегодня в городе и по области.

В Одессе во вторник, 18 марта, будет непогода. Об этом предупреждает Гидрометеорологический Центр Черного и Азовского морей.

"Город Одесса, в течение суток 18 марта ожидаются порывы северного ветра 15-20 м/с", - прогнозируют синоптики.

Предупреждение об опасных метеорологических явлениях объявлено и для Одесской области - здесь также ожидаются сильные порывы ветра.

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Из-за непогоды синоптики объявили І уровень опасности, желтый.

В Одесской области 18 марта ожидается переменная облачность. Без существенных осадков. Ветер будет северный, 9-14 м/с, а скорость порывов ожидается 15-20 м/с. На автодорогах области видимость хорошая. воздух днем прогреется до +3°...+8°.

В Одессе во вторник также ожидается переменная облачность. День будет без существенных осадков. Ветер северный, 9-14 м/с, порывы 15-20 м/с. Столбики термометров максимально покажут +3°...+5°.

Погода в Украине

По данным Погода УНИАН, 18 марта, в Украине воцарится зимняя погода. Температура воздуха не поднимется выше +2...+6°C, а холод будет ощущаться еще сильнее из-за порывистого ветра. Осадков станет меньше, однако снег и дождь возможны на востоке страны, а также в Полтавской, Днепропетровской и Сумской областях.

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