Военные моряки постоянно ожидают от россиян каких-то "сюрпризов", отметил Дмитрий Плетенчук.

Утром 24 апреля российские оккупанты вывели в Черное море большое количество боевых кораблей, в том числе - носители "Калибров". Представитель ВМС ВСУ, капитан 3-го ранга Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона сообщил, что противник проводил мероприятия рассредоточения. Обычно, такие действия происходят, чтобы избежать опасности.

В частности, по состоянию на 06:00, в море находилось 11 вражеских кораблей, из которых четыре являются носителями крылатых ракет "Калибр" общим залпом до 16 ракет.

"Сегодня они проводили мероприятия рассредоточения. Это считается выходом в море, но они оставались в Цемесской бухте. То есть враг пытается рассредоточить свою технику, чтобы ее не поразили... Относительно провокаций. На самом деле в море все гораздо яснее, потому что это, скажем так, такое поле, где трудно что-то скрыть", - сказал Плетенчук.

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В то же время он добавил, что военные моряки постоянно ожидают от россиян каких-то "сюрпризов". Сейчас с направления моря враг в основном действует из воздушного пространства, атаки отражаются "по факту".

Плетенчук также ответил на вопрос, что ожидать Украине до 9 мая, учитывая то, что оккупанты угрожают "наказанием" и тому подобное.

"Риторика у них идет спиралями. Периодически они одним ртом рассказывают о мире, другим - что им нужно отдать все, что только можно... Неизменным остается то, что оккупанты продолжают вести боевые действия", - пояснил спикер ВМС.

Как писал УНИАН, ранее спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук заявлял, что Силы обороны каждый день ожидают от Российской Федерации "сюрпризов", и ВМС постоянно наготове - задействованы все средства для ведения воздушной, надводной и подводной разведки. По его мнению, единственное, что может теоретически измениться, - это ситуация с применением стратегической авиации.

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