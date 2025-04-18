Небензя обвинил Украину в нарушении моратория на удары по энергетике

Прекращение огня в войне России против Украины пока нереалистично. Такое заявление сделал постоянный представитель России в ООН Василий Небензя во время брифинга.

По словам представителя РФ, в вопросе прекращения огня есть препятствие. Он обвинил Украину в нарушении моратория на удары по объектам энергетической инфраструктуры.

"У нас была попытка ограниченного прекращения огня по объектам энергетической инфраструктуры, которое не было соблюдено украинской стороной. В нынешних обстоятельствах говорить о прекращении огня просто нереалистично на этом этапе", – выдал Небензя.

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В то же время Россия, как он отметил, с первого дня якобы неукоснительно соблюдала запрет на удары по энергетике.

Прекращение огня в Украине

11 марта по итогам переговоров США и Украины в Саудовской Аравии стало известно, что Вашингтон предложил ввести прекращение огня продолжительностью 30 дней. Украина на предложение согласилась, решение было за Россией.

Впоследствии Штаты предложили прекращение ударов по энергетике – и Украина, и РФ на это согласились. Однако в тот же день Россия нанесла удары по Донецкой области, что привело к отключениям света. И это не единственный такой случай.

17 апреля президент США Дональд Трамп заявил, что уже на этой неделе он должен получить ответ РФ относительно предложения о прекращении огня.

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