Похоже, у россиян проблемы с компонентами, отметил Валерий Романенко.

Россия сейчас реже применяет дальнобойные дроны и ракеты. Авиационный эксперт Валерий Романенко предположил, что это связано с западными санкциями, из-за которых Москва получает меньше важных компонентов.

"Санкции понемногу воплощаются в жизнь. Наконец западные производители как-то начинают придерживаться правил, которые им запрещают поставлять кому-либо, кто желает купить, компоненты двойного назначения. Микропроцессоры, вентильные хромированные матрицы, другие достаточно сложные радиоэлектронные компоненты. Видимо, из-за этого у россиян есть определенный дефицит дальнобойных беспилотников", - сказал Романенко в телемарафоне.

При этом эсперт предположил, что в России не растет производство ракет, ведь оккупанты сейчас используют баллистику "очень осторожно".

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"Похоже, у них есть проблемы с компонентами, потому что используют одну-две баллистические ракеты, а раньше летели десятками. Похоже на то, что наконец радиоэлектронные компоненты, которые являются критическими для большинства вооружений, все же получают (в РФ - УНИАН) в меньшем количестве", - сказал эксперт.

Российские дроны

Напомним, ранее авиационный эксперт Валерий Романенко проанализировал создание россиянами нового ударного беспилотника "КУБ-2".

При этом он сравнил его с российским дроном "Ланцет". По словам специалиста, эти БПЛА имеют разную аэродинамическую схему, оба имеют 2 крыла. Боевая часть "КУБ -2" составляет 10 кг, а у последней модели "Ланцета" - всего 5 кг.

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