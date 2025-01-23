По мнению специалиста, "Ланцет" себя уже не оправдывает, в нем была куча основных радиоэлектронных элементов производства США и чешский двигатель.

Недавно появилась информация о том, что в РФ создали новый дрон-камикадзе "КУБ-2-Э" в двух версиях. Авиационный эксперт Валерий Романенко сравнил его с другим российским БПЛА "Ланцет", который нанес немало вреда, в частности технике ВСУ.

"Оружие действительно опасное. Во-первых, это беспилотник дальнего действия. Он не предназначен для работы по передовой, основная опасность от него - это наши ближние тылы. Определенные позиции артиллерии, позиции поддержки, любая техника, снабжение, логистика - для них дроны являются угрозой", - сказал эксперт.

Романенко сравнил "КУБ-2" и российский дрон "Ланцет", который выполняет аналогичные функции. По словам специалиста эти БПЛА имеют разную аэродинамическую схему, оба имеют 2 крыла. Но на "Ланцете" стоял чешский двигатель и, как предполагает Романенко, из-за этого, что РФ не может их получать, таких дронов на фронте стало меньше.

Видео дня

Боевая часть "КУБ -2" составляет 10 кг, что очень много относительно его собственного веса. Как обратил внимание Романенко, даже у последней модели "Ланцета" боевая часть была всего 5 кг.

Эксперт добавил, что какие-либо другие характеристики дрона "КУБ-2" официально пока не оглашались. Но, скорее всего, они аналогичны тем, что имеет "Ланцет": дальность - до 70 км, скорость - 80-110 км/ч, высокая скорость пикирования - до 300 км/ч.

"То есть, если на тебя пикирует объект с такой скоростью из автомата его сбить очень трудно. Нужны средства ПВО. Например, легкая зенитная пушка или как минимум крупнокалиберный пулемет, готовый к уничтожению цели", - пояснил специалист.

В общем, эти оба боеприпаса - барражирующие, которые могут до 40 минут находиться в воздухе и сотрудничают вместе с разведывательными беспилотниками. По словам Романенко, "Ланцеты" наводили российские БПЛА-разведчики, например, "Зала" и "Гранат-4". Схема такова: разведывательный БПЛА находится в воздухе и ищет цель, как только он ее находит, то сразу передает соответствующую информацию ударному дрону и тот уже непосредственно выходит на цель.

"Поэтому, чтобы уменьшить опасность от "КУБ-2", надо уничтожать беспилотники-разведчики", - подчеркнул Романенко.

Он также предположил, почему россияне решили запустить производство нового дрона. Во-первых, "КУБ-2" будет немного дешевле, хотя бы потому, что имеет меньшие размеры. Во-вторых, по мнению специалиста, схема с "Ланцетом" себя уже не оправдывает, в нем была куча основных радиоэлектронных элементов производства США и чешский двигатель.

"Видимо, эти компоненты россиянам уже недоступны. Кроме того, думаю там назрели некоторые новые технологические решения, которые уже трудно было воплотить на "Ланцете", - предположил Романенко.

РФ представила новый ударный дрон - что известно

Напомним, российские пропагандистские СМИ сообщили, что концерн "Калашников" и научно-производственное объединение "Ижевские беспилотные системы" создали новый дрон-камикадзе "КУБ-2-Э" в двух версиях. Это управляемые барражирующие боеприпасы малого и среднего классов. Официально их представят во время международной выставки вооружения и оборонных технологий IDEX 2025, которая будет проходить с 17 по 21 февраля в Абу-Даби (ОАЭ).

Речь идет, что дрон малого класса предназначен для поражения живой силы и небронированной военной техники, среднего - имеет широкий спектр применения. Предполагается, что он будет наносить удары по личному составу, а также стартовым позициям БПЛА, вертолетным площадкам и легкобронированной технике. По сообщениям РФ, "КУБ-2-Э" маневренный и имеет оптико-электронные системы, которые позволяют поражать цели, которые движутся. Обе версии боеприпаса имеют массу более 10 килограммов.

Вас также могут заинтересовать новости: