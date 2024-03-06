Хотя возле Авдеевки еще продолжаются бои, командование РФ явно нацелилось на другой участок фронта.

После захвата Авдеевки россияне переместили фокус основных усилий на Новопавловское направление (район Марьинки). Об этом рассказал в эфире телемарафона спикер оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Дмитрий Лиховой.

По его словам, в районе Авдеевки россияне все еще продолжают атаковать, но там действия оккупантов уже носят в основном локальный характер. В то же время основные резервы российское командование начало стягивать в район села Новомихайловка, что к югу от города Марьинка, стертого агрессором в пыль.

"Там противник бьется лбом об восточную окраину [Новомихайловки], имеет целью продвижение вперед, прилагает большие усилия, действительно подтягивает туда резервы и для него это в Донецкой области основное направление атаки после Авдеевки", — рассказал Лиховой.

Видео дня

Он отметил, что только з последние сутки на Новопавловском направлении Силы обороны отбили 39 вражеских штурмов – за последнее время это самое большое количество для одного направления.

Ситуация на линии фронта: последние новости

Как писал УНИАН, ВСУ, вероятно, получили новую партию боеприпасов от западных партнеров. Об этом заявил ветеран АТО, военный эксперт Евгений Дикий. По его словам, украинская артиллерия заметно активизировалась.

В то же время россияне продолжают попытки продвинуться еще хоть немного к северо-западу от Авдеевки. Как рассказали в 3-й штурмовой бригаде, сейчас агрессор стирает свои войска об село Орловка, где ВСУ закрепились на новом оборонительном рубеже.

Вас также могут заинтересовать новости: