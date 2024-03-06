По словам Максима Жорина, "больше всего сейчас они стираются о населенный пункт Орловка".

Продавить линию обороны на Авдеевском направлении российские оккупанты пока не могут. Об этом в своем Telegram сообщил заместитель командира третьей отдельной штурмовой бригады Максим Жорин.

При этом, по его словам, враги пробуют наступать постоянно "и пытаются продвинуться хоть немного там, где это возможно".

"Больше всего сейчас они стираются о населенный пункт Орловка. Здесь пи**ры несут просто огромные потери, но все равно п**дуют штурмовать и днем и ночью", - написал военный.

Ситуация на Авдеевском направлении

На Авдеевском направлении "супер горячо", но состояние оккупантов на очень низком уровне. Об этом сообщил офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ им. Якова Гандзюка Сергей Цехоцкий.

По его словам, враг начал использовать FPV-дроны как разминировщики минных препятствий, чтобы получить возможность пустить в бой бронетехнику.

Цехоцкий отметил, что параллельно работают наши пилоты дронов, которые достают и уничтожают технику врага аж за его второй линией обороны. Работает также наша артиллерия. При этом противник посылает на штурмы "мобиков", которые плохо обучены в плане тактики ведения боя, наступательных действий, но хорошо экипированы, вооружены.

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