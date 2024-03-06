Нынешний наступательный потенциал оккупантов завершится в апреле, они физически выдохнутся, считает военный.

Ветеран российско-украинской войны, экс-командир роты батальона "Айдар" Евгений Дикий прокомментировал информацию, появившуюся вчера в соцсетях об активизации украинской артиллерии на Авдеевском направлении. По его словам, ВСУ наконец получили снаряды.

"Очевидно то, что доехали снаряды. Откуда - у меня закрытой информации нет, но судя по тому, что эта война очень прозрачная, и по тому, что мы можем видеть из открытых источников, это нам наконец приехали чешские "кнедлики". Это огромная благодарность президенту Петеру Павелу. Кажется, это начинают ехать первые транши именно найденных им 800 тысяч снарядов", - рассказал "айдаровец" в интервью на канале "FM Галиччина".

Он подчеркнул, что 800 тысяч снарядов выставят где-то на три месяца серьезных боев.

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"И вот первый транш уже на фронте и это очень меняет обстановку. Пока у нас не было снарядов, у орков было окно возможностей. Если окно возможностей представлять себе как окно с двумя створками, то одну створку открыл Дональд Трамп этим снарядным "голодом", а вторая створка - это наша с вами ответственность, это проваленная мобилизация. Теперь одна из двух створок российского окна возможностей с треском закрывается... Европейцы закрыли одну створку. Теперь, если еще и мы закроем вторую створку, то есть дадим на фронт людей, то для орков все возможности закончатся", - отметил Дикий.

Комментируя перспективы войны на ближайшие месяцы он отметил, что разделяет мнение главы украинской разведки Кирилла Буданова, что новое контрнаступление Украины может начаться уже весной.

Как отметил Дикий, нехватка снарядов и нехватка людей - это проблема не только Украины, потому что и у орков не все "в шоколаде".

"Их (россиян) нынешний наступательный потенциал где-то до апреля. Дальше они просто физически выдохнутся. Потому что то их продвижение, которое нас сейчас так напрягает, оно не дешево стоит. У них единственное, что срабатывает - это комбинация авиаударов КАБами с горы, а дальше те зомби-атаки, волны "мясных" штурмов. Да, это очень трудно сдерживать, но потери у них такие, что даже их армия выдыхается. Напомню, что после Авидевки один из их военкоров опубликовал данные о потерях в Авдеевке и застрелился после этого. Это более, чем показательно", - сказал Дикий.

По его словам, враг выдохнется и для Украины "откроется окно возможностей".

"Тем более, раз доехали снаряды. А вот вопрос - будет ли кому входить в это окно возможностей и отбрасывать назад, добивать врага - это вопрос, к сожалению, очень болезненный", - подчеркнул Дикий.

Бои за Авдеевку - последние новости

17 февраля главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский заявил о решении вывести украинские подразделения из Авдеевки. Это сделано во избежание окружения наших сил и сохранения жизни военных. Они перешли к обороне на более выгодных рубежах. Генерал отметил, что бойцы сделали все возможное для уничтожения лучших военных частей российских захватчиков и нанесли им большие потери.

Британская разведка сообщила, что РФ во время попыток захватить Авдеевку потеряла не менее 400 БМП и другой тяжелой техники, а также большое количество личного состава.

Военно-политический обозреватель Александр Коваленко спрогнозировал, что враги хотят воспользоваться тем, что у наших защитников не хватает боеприпасов, и захватить еще несколько населенных пунктов под Авдеевкой.

26 февраля, стало известно, что ВСУ покинули поселок Ласточкино, который находился в 6 км к западу от Авдеевки

На днях Дикий уже акцентировал внимание на двух критических проблемах Сил обороны на сейчас - нехватка снарядов и бойцов. По его словам, по всему фронту ситуация очень сложная, россияне в наступлении. Но именно на Авдеевском участке их наступление сейчас наиболее интенсивное и наиболее результативное. Как сказал Дикий, фронт они не прорвали, но он понемногу прогибается под давлением врага.

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