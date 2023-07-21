Одного снаряда хватает, чтобы накрыть площадь диаметром примерно 300 метров.

Кассетные боеприпасы, которые Украина получила от Соединённых Штатов Америки, наиболее эффективно использовать против движущейся пехоты россиян, лёгкой брони и по открытым оборонительным позициям.

Об этом в эфире 24 канала заявил военный эксперт Роман Свитан.

"В этом снаряде находится 72 суббоеприпаса, маленькие бомбочки по 200 граммов, но они, тем не менее, могут взрываться и наносить поражение в радиусе нескольких метров, прожигать броню кумулятивной струёй на глубину до 7 сантиметров. Практически всю лёгкую российскую броню они прожигают. Одного снаряда хватает, чтобы накрыть диаметр примерно метров 300. Работают этими снарядами в основном по открытой местности, по движущейся пехоте, лёгкой броне и по открытым оборонительным позициям противника, бетон он не возьмёт", - сказал он.

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По его словам, один кассетный снаряд способен заменить сразу десять основных снарядов 155 калибра. С одной стороны, это приведёт к экономии снарядов, а с другой – существенно увеличит потери противника.

"Когда накрывается площадь одним ударом, не успевают просто уйти. Они уничтожают на порядок больше российской техники и личного состава, когда начинают работать "кассетники". Это не геймчейнджер, но увеличит на порядок потери россиян, как только зайдут эти снаряды вдоль всей линии фронта", - сказал он.

Также Свитан указал, что использование кассетных боеприпасов приведёт в основном к увеличению количества раненых противников, которые потом уже не вернутся на поле боя.

Кассетные боеприпасы для ВСУ от США - детали

Напомним, что 7 июля Пентагон объявил о новом пакете военной помощи Украине, в который впервые включены запрашиваемые кассетные боеприпасы. Речь о 105-мм и 155-мм артиллерийских снарядах, в том числе усовершенствованных обычных боеприпасах двойного назначения (DPICM).

Уже 13 июля командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" бригадный генерал Александр Тарнавский подтвердил получение кассетных боеприпасов от США, но на тот момент на поле боя их еще не задействовали.

20 июля The Washington Post со ссылкой на украинских официальных лиц сообщил, что ВСУ уже начали использовать кассетные боеприпасы от США. В тот же день координатор по стратегическим коммуникациям Белого дома Джон Кирби заявил, что Украина использует кассетные боеприпасы "эффективно и надлежащим образом".

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