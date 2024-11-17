Он также прокомментировал заявления о том, что Россия планирует наступление на Запорожье и на Херсон.

Сегодня перспектива возвращения Украины к границам 1991 года выглядит "абсолютно нереалистичной". Такое мнение высказал ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман.

"Это возможно лишь в случае, если Россия добровольно или под давлением партнеров Украины согласится отойти на эти позиции. Сейчас у нас нет достаточно сил и средств, чтобы достичь этого военным путем. Давайте смотреть правде в глаза: пока мы с боями, но отходим, пусть и не существенно, но отступаем", – заявил он в колонке для издания "Главред".

Гетьман заметил, что после того как ВСУ вышли из Авдеевки, мы слышим о том, что "враг существенно продвигается". Но на самом деле расстояние от Авдеевки до места, где противник остановился под Покровском, составляет всего 35 километров.

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"Разве это "существенное продвижение"? За 200 дней всего 35 км! Существенным можно было бы назвать продвижение хотя бы на километр в день, и тогда они бы преодолели 200 км и уже были бы на правом берегу реки Днепр, за Киевом. Конечно, и продвижение на 35 км – это плохо, но, когда мы наступали на Харьковщине, такое расстояние мы преодолели за несколько дней", – акцентировал майор запаса.

Он также прокомментировал заявления о том, что Россия планирует наступление на Запорожье и на Херсон. По его словам, сейчас у врага недостаточно сил на тех направлениях, чтобы считать подобные прогнозы обоснованными.

"Конечно, теоретически можно предположить, что Россия попытается оккупировать эти города. Например, то количество сил и средств противника, которое он сосредоточил на Запорожском направлении, не превышает количество живой силы техники, которая штурмовала Авдеевку или Бахмут, потратила на эти штурмы от полугода до десяти месяцев и понесла огромные потери. Запорожье и Херсон в разы больше, чем Авдеевка и Бахмут, поэтому для их захвата врагу нужно в разы больше сил. Россия не может захватить Покровск, даже подойти вплотную к нему, поэтому с какого перепугу ей удастся взять Запорожье таким же количеством людей, что и на Покровском направлении?" – добавил Алексей Гетьман.

Война в Украине: это стоит знать

Силы обороны Украины восстановили положение в Макаровке в Донецкой области. Тем временем враг оккупировал Григоровку и продвинулся возле Берестков, в Новой Ильинке и Дальнем.

По словам президента Владимира Зеленского, главной причиной продвижения оккупационной армии на востоке является медленная укомплектация бригад Вооруженных сил Украины. Он добавил, что это также задерживает ротации подразделений.

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