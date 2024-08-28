Российская армия и власти информируют свое население и весь мир о том, что во время удара 26 августа они пытались уничтожить украинскую энергетику.

РФ сейчас хвастается террористическими актами против гражданских украинцев, чтобы увеличить свой рейтинг среди россиян. Такое мнение высказал советник руководителя Офиса президента Украины Михаил Подоляк в своем Telegram.

Как он отметил, последний из массированных ударов по украинской гражданской инфраструктуре стал одновременно первым, который противник вообще не пытался подать как операцию против военных объектов. Подоляк подчеркнул, что на всех уровнях российская армия и власть информируют свое население и весь мир о том, что пытались уничтожить украинскую энергетику.

Как отметил советник руководителя ОП, это показательное изменение в риторике обусловлено несколькими причинами.

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Во-первых, по его мнению, идея уничтожения Украины имеет широкую поддержку среди населения РФ, и со временем ее популярность только растет.

"Война понемногу приходит в каждый российский дом: где-то извещением о смерти отца, сына, мужа, где-то пока в форме бытовых проблем или тревожного настроения. Значительные человеческие потери, снижение уровня жизни, страх мобилизации, разрыв с Западом, визовые ограничения - вину за все это россияне возлагают на... украинцев. Абсурдно? Да. Но россияне хотят, чтобы проблем и украинцев не стало", - заявил Подоляк.

Он подчеркнул, что этим пользуется Кремль, которому нужно перебить в информационном поле его провал в обороне "исконно русских земель".

"Ракетный удар готовили давно, и он был бы обязательно нанесен, но теперь его подали как месть. Месть должна быть страшной, а страх вызывается террором. Как ИГИЛ или "Аль-Каида", РФ теперь хвастается террористическими актами против гражданских украинцев, чтобы увеличить свой рейтинг среди гражданских россиян. В конце концов, чего им уже стесняться? Качественное документирование военных преступлений на территории Украины, большая работа журналистов и наших дипломатов показали миру, какой на самом деле является российская культура. Думаю, самим россиянам от этого даже полегчало - больше нет нужды натягивать на себя неестественный образ "вежливых людей". Маски сброшены. Зло больше не скрывает своей сути, наоборот - гордится", - отметил он.

Удар России по Украине 26 августа

Как сообщал УНИАН, в ночь на 26 августа россияне начали атаковать украинскую территорию дронами типа "шахед", а утром использовали ракеты.

Взрывы раздавались в разных регионах, есть погибшие и раненые. Тогда же часть украинцев осталась без света из-за российских ударов по критической инфраструктуре, а другая - из-за превентивных мер безопасности со стороны энергетиков. В связи со сложной оперативной ситуацией в энергетическом секторе и, в частности, по указанию "Укрэнерго" о введении экстренных отключений света, в Киеве было принято решение развернуть Пункты несокрушимости.

Президент Владимир Зеленский заявил, что этот удар российских оккупантов по территории Украины был одним из крупнейших и нацеленным на критическую гражданскую инфраструктуру.

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