Советник главы Офиса президента рассказал, почему российский диктатор не может закончить войну против Украины.

Россия хочет проиграть войну Украине, а российский диктатор Владимир Путин не хочет.

Такое мнение высказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк. "Путин будет только воевать. Почему? Потому что война это и есть его юридическая или не-юридическая, силовая защита", - объяснил политик.

Он отметил, что как только война закончится, сразу же начнутся и внутренние, и внешние вопросы к Путину. "Они приведут его либо на скамью подсудимых, либо на другие скамьи, но это уже местный народ будет решать", - выразил уверенность Подоляк.

Политик также уверен, что российский народ хочет проиграть, потому что это единственный исторический шанс сбросить путинский режим, который в итоге "обнулит" РФ за очень короткое время.

Ситуация в Курской области

Операция ВСУ в Курской области РФ, которая началась утром 6 августа, показала, что у армии РФ есть множество уязвимых мест. Также она послала политическое сообщение союзникам Киева, что Украина не обречена, а может изменить ход войны.

Как отметил генерал-майор австралийской армии в отставке Мик Райан, цель вторжения ВСУ - показать, что "победа РФ не является неизбежностью, и что Украина может сражаться и побеждать". При этом он призвал Запад не только сохранить поддержку Украины, но и ослабить ограничения на использование переданного оружия.

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