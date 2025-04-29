Ударный дрон попал в жилой дом, под завалами оказались дети, сообщили в ГСЧС.

В ночь на 29 апреля российская армия массированно атаковала Днепропетровскую область ударными беспилотниками. В Губинисской громаде Самаровского района погибла 12-летняя девочка, пострадали девочка 6 лет и двое взрослых. Об этом сообщил председатель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

"Частично разрушены частный дом и хозяйственное сооружение. Еще один дом и гараж - повреждены", - отметил он.

Также, по словам чиновника, в Славянской громаде Синельниковского района из-за удара БПЛА загорелось аграрное предприятие, а по Никопольщине войска РФ били артиллерией и FPV-дронами - ранена 47-летняя женщина, она госпитализирована в состоянии средней тяжести.

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Как уточнили в ГСЧС Украины, в Самаровском районе российский БПЛА попал в жилой дом, под завалами оказались дети.

"Местные жители самостоятельно вытащили одного ребенка, однако девочка 2012 года рождения, к сожалению, умерла по дороге в больницу. Еще одну девочку 2019 года рождения спасли спасатели и передали медикам. Пострадали также их родители, но от госпитализации отказались", - говорится в сообщении.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что в ночь на 29 апреля россияне атаковала Украину 100 ударными дронами и беспилотниками-имитаторами:

"Подтверждено сбитие 37 ударных БПЛА типа Shahed (беспилотников других типов) на востоке, севере, юге и в центре страны. 47 вражеских беспилотников-имитаторов - локально потеряны (без негативных последствий). Вследствие вражеской атаки пострадали Харьковская, Донецкая, Днепропетровская и Киевская области".

Удар России по Марганцу - что сообщалось

Напомним, 23 апреля войска РФ ударили дроном-камикадзе по городу Марганец Днепропетровской области. Отмечалось, что в результате атаки погибли 9 человек, 49 - пострадали, из них 31 человек были госпитализированы.

По данным властей, четыре человека - по двое мужчин и женщин - находились в тяжелом состоянии после атаки.

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