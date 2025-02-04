Украина имеет одни из крупнейших в мире месторождений графита, лития, титана, бериллия и урана, говорится в материале.

Президент США Дональд Трамп на днях заявил, что хочет получить доступ к месторождениям полезных ископаемых в Украине в обмен на будущую военную помощь. И это заявление не стало неожиданностью, ведь на Западе давно присматриваются к минеральным богатствам Украины, пишет CNN.

"Мы вкладываем сотни миллиардов долларов. Они имеют замечательные полезные ископаемые. И я хочу обеспечить безопасность полезных ископаемых, и они готовы это сделать", – сказал американский президент.

Примечательно, что Трамп не предоставил никаких деталей относительно того, чего он хочет от Киева. Однако соглашение об углублении сотрудничества между США и Украиной в сфере добычи полезных ископаемых готовилось за несколько месяцев до его вступления в должность.

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"В меморандуме о взаимопонимании, подготовленном при администрации Байдена в прошлом году, говорится о том, что США будут способствовать инвестиционным возможностям в украинских горнодобывающих проектах для американских компаний в обмен на создание Киевом экономических стимулов и внедрение надлежащих деловых и экологических практик", – говорится в материале.

Отмечается, что подобное соглашение Украина имеет и с Европейским Союзом. Оно было подписано еще в 2021 году.

Партнер киевского офиса международной юридической фирмы Dentons Адам Мыцык говорит, что хотя целью соглашения неизменно является обеспечение критически важных поставок минеральных ресурсов из Украины, подход Трампа выглядит более трансакционным.

"Пока неизвестно, какую форму может принять такое соглашение, но в интересах Украины для ее послевоенного восстановления и долгосрочных экономических перспектив было бы максимально увеличить переработку и создание стоимости любых добытых в Украине полезных ископаемых украинскими компаниями", – отметил он в комментарии CNN.

Хотя Трамп в своем заявлении использовал термин "полезные ископаемые", непонятно, имел ли он в виду именно редкоземельные минералы. Украина не имеет глобально значимых запасов редкоземельных минералов. При этом она имеет одни из крупнейших в мире месторождений графита, лития, титана, бериллия и урана. И по классификации США, они относятся к критически важным минералам. Отмечается, что некоторые из этих месторождениях находятся на временно оккупированных Россией территориях.

Сейчас лидером в мировом производстве редкоземельных минералов и других стратегически важных материалов является Китай. По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), на эту страну приходится почти 90% мировой переработки редкоземельных минералов. Также Китай является крупнейшим в мире производителем графита и титана и основным переработчиком лития. Поскольку между Вашингтоном и Пекином продолжается торговый спор, поиск альтернативных источников стал для США еще более важным.

По словам Мыцыка, ожидается, что спрос на критически важные природные ископаемые резко возрастет из-за глобального перехода на электромобили и технологии возобновляемой энергетики.

"Таким образом, украинские месторождения имеют глобальное значение, предлагая диверсификацию от доминирующих производителей, таких как Китай. Сохранение этих ресурсов под контролем Украины имеет решающее значение для сохранения ее экономического суверенитета", – констатировал он.

Заинтересованность Трампа в полезных ископаемых Украины

Президент США Дональд Трамп заявил, что хочет предложить Украине соглашение о предоставлении военной помощи в обмен на полезные ископаемые страны. О таком сотрудничестве шла речь, в частности, в плане победы президента Украины Владимира Зеленского.

4 февраля президент отметил, что Украина открыта к тому, чтобы сюда заходили инвестиции американских компаний. По его словам, если украинские месторождения окажутся под контролем России – туда зайдут другие страны, другие компании.

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