Президент подчеркнул, что важно защитить от россиян богатый ресурсами центральный регион Украины.

Украина предлагает США партнерство в добыче украинских природных ископаемых, а не их передачу. Об этом в интервью Reuters рассказал президент Владимир Зеленский.

По словам Зеленского, до 20% минеральных ресурсов Украины, в том числе около половины ее месторождений редкоземельных элементов, уже находятся под российской оккупацией. Он подчеркнул, что Москва может открыть доступ к этим ресурсам для своих союзников из Северной Кореи и Ирана.

"Надо остановить Путина и защитить то, что мы имеем - очень богатый Днепровский регион, центральную Украину", - сказал он.

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Украина имеет крупнейшие в Европе запасы титана, необходимого для авиационной и космической промышленности, и урана, который используется для ядерной энергетики и оружия.

Но Зеленский подчеркнул, что Киев не предлагает "отдавать" свои ресурсы, а предлагает взаимовыгодное партнерство для совместной разработки месторождений.

"Американцы помогли больше всего, и поэтому американцы должны зарабатывать больше всего. И они должны иметь этот приоритет, и он будет. Я также хотел бы поговорить об этом с президентом Трампом", - сказал украинский лидер.

Кроме того, Зеленский сообщил, что Киев и Белый дом обсуждают идею использования огромных украинских подземных хранилищ газа для хранения американского сжиженного газа.

"Я знаю, что администрация Трампа в этом очень заинтересована... Мы готовы и хотим иметь контракты на поставку СПГ в Украину. И, конечно, мы будем хабом для всей Европы", - сказал он.

Украина предлагает партнерам ресурсы в обмен на помощь

Как писал УНИАН, осенью прошлого года президент Зеленский представил "план победы", который среди прочего предусматривал доступ партнеров к украинским ресурсам.

"Украина предлагает США вместе с определенными партнерами, в частности, это ЕС, частью которого Украина будет, и другими партнерами в мире, заключить специальное соглашение о совместной защите имеющихся в Украине критических ресурсов, совместного инвестирования и использования соответствующего экономического потенциала. Это также мир благодаря силе, экономической силе", - говорил Зеленский еще в октябре.

По словам экспертов, представители Республиканской партии США сразу заинтересовались этим предложением, которое, очевидно, прописали в "плане победы" специально под Трампа.

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