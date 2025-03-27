Россияне продолжают проводить скрытую мобилизацию и могут дополнительно привлечь войска из КНДР.

Есть серьезные основания полагать, что новое наступление российских захватнических войск на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области реально.

Об этом в комментарии "РБК-Украина" сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск Вооруженных сил Украины Иван Тимочко. Он напомнил, что все границы с Российской Федерацией и Беларусью являются территорией потенциальной угрозы для Украины.

Тимочко не считает, что россияне применят для наступления "высвобожденные" из Курской области войска, поскольку в этом регионе продолжаются боевые действия и захватчикам не хватает и этих сил, чтобы полностью вытеснить Силы обороны:

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"Если они ослабят там концентрацию войск, то это, скорее всего, приведет к новому прорыву в глубину их территорий. Тем более, мы видим, что сейчас там неплохо начинает полыхать приграничье Белгородщины. Поэтому они точно не будут эти войска перемещать".

В то же время председатель Совета резервистов напомнил, что россияне проводят скрытую мобилизацию и осуществляют подготовку личного состава. Кроме того, стоит учитывать, что Россия может получить дополнительные силы из Северной Кореи.

Новое наступление России

Как сообщал УНИАН, во время саммита в Париже украинский президент Владимир Зеленский озвучил данные украинской разведки относительно планов Москвы. По его словам, оккупанты готовятся к новым наступлениям на Сумскую, Харьковскую и Запорожскую области.

Президент считает, что россияне затягивают переговоры и пытаются втянуть Соединенные Штаты Америки в бесконечные дискуссии об "условиях" мира только для того, чтобы выиграть время перед новым нападением.

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