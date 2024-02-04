Выпускников Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ отправляют на территорию Украины для совершения диверсий. Эту задачу они должны выполнить для сдачи финального экзамена, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.
"Сейчас есть информация, что планируется выпуск у студентов ГШ, разведки военной российской, их ГРУ Генштаба. У них на финальный экзамен задача – отправиться в Сумскую область. Проверить, как они могут действовать фактически в условиях диверсионной деятельности, отработать по военным, а если не увидят военных, хотя бы по работникам лесного хозяйства, то есть любого, кого они еще увидят. Вот это фактически задачи, которые ставятся на стадии выпуска из вузов", – акцентировал он в эфире общенационального телемарафона.
Он отметил, что российских военных разведчиков готовят с целью приобретения навыков и опыта для ведения диверсионных действий именно в Украине.
"Это не диверсионные действия в общем, где-то в Мали или еще где-то в Африке в поддержку "вагнеровцев". Их целенаправленно уже на стадии выпускаемых курсантов готовят к боевым действиям на территории Украины. И не просто боевых, а проведения диверсионно-разведывательных операций, с целью, в том числе не просто совершения диверсий, но и точечных действий по работе против военного руководства. Поэтому, безусловно, этому всему надо противодействовать. Думаю, что наши соответствующие органы не будут просто так за этим наблюдать, а тоже будут наносить такие ответные удары", – подчеркнул Мусиенко.
Деятельность российских ДРГ на Сумщине
В конце января в Сумской области в 5-километровой приграничной зоне с РФ в селе Андреевка российская ДРГ расстреляла брата и сестру, проживавших этом населенном пункте.
Впоследствии Сумская ОВА сообщила, что в области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны у границы. Соответствующий запрет установлен с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумщины.