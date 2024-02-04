Он отметил, что именно сейчас планируется очередной выпуск студентов военной разведки России.

Выпускников Главного разведывательного управления Генштаба ВС РФ отправляют на территорию Украины для совершения диверсий. Эту задачу они должны выполнить для сдачи финального экзамена, заявил руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

"Сейчас есть информация, что планируется выпуск у студентов ГШ, разведки военной российской, их ГРУ Генштаба. У них на финальный экзамен задача – отправиться в Сумскую область. Проверить, как они могут действовать фактически в условиях диверсионной деятельности, отработать по военным, а если не увидят военных, хотя бы по работникам лесного хозяйства, то есть любого, кого они еще увидят. Вот это фактически задачи, которые ставятся на стадии выпуска из вузов", – акцентировал он в эфире общенационального телемарафона.

Он отметил, что российских военных разведчиков готовят с целью приобретения навыков и опыта для ведения диверсионных действий именно в Украине.

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"Это не диверсионные действия в общем, где-то в Мали или еще где-то в Африке в поддержку "вагнеровцев". Их целенаправленно уже на стадии выпускаемых курсантов готовят к боевым действиям на территории Украины. И не просто боевых, а проведения диверсионно-разведывательных операций, с целью, в том числе не просто совершения диверсий, но и точечных действий по работе против военного руководства. Поэтому, безусловно, этому всему надо противодействовать. Думаю, что наши соответствующие органы не будут просто так за этим наблюдать, а тоже будут наносить такие ответные удары", – подчеркнул Мусиенко.

Деятельность российских ДРГ на Сумщине

В конце января в Сумской области в 5-километровой приграничной зоне с РФ в селе Андреевка российская ДРГ расстреляла брата и сестру, проживавших этом населенном пункте.

Впоследствии Сумская ОВА сообщила, что в области запретили движение транспортных средств на участках дорог в пределах 5-километровой зоны у границы. Соответствующий запрет установлен с целью недопущения потерь среди гражданского населения приграничья Сумщины.

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