Впоследствии письмо с обещаниями отобрали у командира "Азова".

Во время выхода защитников Мариуполя из "Азовстали" в мае 2022 года российский генерал Главного разведывательного управления (ГРУ) в письме обещал украинским воинам гарантии безопасности и освобождения из плена через три-четыре месяца.

Об этом рассказал освобожденный из плена офицер "Азова" Константин Кожекин в интервью BBC Украина. Это письмо получил командир "Азова" Денис "Редис" Прокопенко.

По словам Кожекина, письмо было подписано первым заместителем начальника ГРУ России генерал-лейтенантом Владимиром Алексеевым. В мае 2022 года этот генерал приехал на "Азовсталь".

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Кожекин рассказал, что письмо, в котором содержалось обещание освобождения украинских защитников из плена в течение трех-четырех месяцев, у "Редиса" забрали во время первого же допроса. Сам он говорит, что не считал письмо реальной гарантией.

"Письмо за подписью Владимира Алексеева было у нашего командира на момент выхода в плен. Это не было никакой гарантией, потому что любые договоренности российская сторона нарушает легко", - отмечает "азовец".

Выход из "Азовстали"

Около двух месяцев защитники "Азовстали" в Мариуполе в тяжелых условиях держали оборону, что не позволило россиянам двигаться на других направлениях. Россияне ежедневно били по территории "Азовстали" ракетами, бомбами, артиллерией и из танков, проводя наземные атаки и штурмы.

16 мая 2022 года Генштаб ВСУ сообщил, что предан приказ командирам подразделений, находящихся на "Азовстали" сохранить жизнь личного состава. Украинские военные сдались в плен по приказу, под обещание, что россияне сохранят им жизнь и вернут домой в рамках обмена.

По состоянию на 11 января 2023 года в российском плену находилось около 2 тысяч защитников "Азовстали".

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