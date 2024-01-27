Войска РФ расстреляли брата и сестру.

Российская разведывательно-диверсионная группа утром 27 января цинично казнила людей из Хотинской общины. Расстреляли брата и сестру, которые проживали в селе Андреевка.

Село расположено в 5-километровой приграничной зоне с РФ, сообщает начальник Сумской областной военной администрации Владимир Артюх.

"В очередной раз обращаюсь к жителям 5-километровой зоны с просьбой об эвакуации. Этот процесс уже длится не первый месяц, помощь оказывается на каждом этапе. Российские террористы продолжают убивать мирное население", - акцентировал Артюх.

Он напомнил, что только так можно спасти свою жизнь от оккупантов и выразил соболезнования близким казненных украинцев.

Россия казнила украинских военных на Запорожье

В декабре 2023 года стало известно, что армия РФ возле Работино казнила трех украинских военных, которых сначала взяла в плен. Соответствующий ролик начал распространяться по сети.

В Офисе Генпрокурора подтвердили факт трагедии и уточнили, что защитников, вероятно, расстреляла "Псковская десантная дивизия" (76-я десантная дивизия) войск РФ. Расследование преступления Офис Генпрокурора начал 14 декабря. Имена погибших Украина смогла верифицировать.

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