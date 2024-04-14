Сообщается, что авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

За последние сутки на фронте в Украине зафиксировали 42 боевых столкновения, сообщает Генштаб ВСУ в вечерней сводке 14 апреля.

Отмечается, что всего россияне нанесли 8 ракетных и 65 авиационных ударов, совершили 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня (РСЗО) по позициям украинских войск и по населенным пунктам.

Потери России в Украине 14 апреля

По данным Генштаба, авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 22 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники российских войск.

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Война в Украине - ситуация на фронте 14 апреля

Как сообщили в ВСУ, ситуация на самых горячих направлениях фронта наблюдается следующая:

На Купянском и Лиманском направлениях войска РФ нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Купянск, Петропавловка, Подолы Харьковской области; Серебрянское лесничество Луганской области; Новосадово Донецкой области; артиллерийских и минометных обстрелов пострадали более 10 населенных пунктов;

на Бахмутском направлении ВСУ отразили 6 атак в районах населенных пунктов Белогоровка Луганской области; Верхнекаменное, Новый, Часов Яр, Нью-Йорк, Клещиевка Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем оказались более 10 населенных пунктов;

на Авдеевском направлении ВСУ отразили 6 атак в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Новокалиново, Первомайское и Нетайлово Донецкой области; россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Бердичи, Уманское, Семеновка и Яснобродовка Донецкой области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 10 населенных пунктов;

на Новопавловском направлении Силы обороны продолжают сдерживать врага в районах населенных пунктов Красногоровка и Новомихайловка Донецкой области; россияне нанесли авиационные удары в районах населенных пунктов Водяное и Александрополь Донецкой области; под артиллерийским и минометным огнем окупантов оказались более 10 населенных пунктов;

на Ореховском направлении россияне 4 раза атаковали ВСУ в районе Старомайорского Донецкой области; нанесли авиационные удары в районе населенного пункта Роботино Запорожской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись около 20 населенных пунктов;

на Херсонском направлении россияне совершили 1 безуспешную атаку на позиции наших войск в районе населенного пункта Крынки Херсонской области; артиллерийским и минометным обстрелам подверглись более 15 населенных пунктов.

Напомним, ранее сообщалось, что российское руководство поставило перед армией сроки по захвату Часового Яра. Как заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-полковник Александр Сырский, оккупанты планируют захватить город до 9 мая.

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