Он связывает это с началом переговоров.

Военный обозреватель Денис Попович считает, что Российская Федерация усилит ракетные и дроновые атаки по территории Украины.

Как он отметил в эфире информационного телемарафона, исторически складывается так, что после начала переговорного процесса по мирному урегулированию воюющие стороны пытаются максимально усилить свои позиции:

"И мы будем бить по территории Российской Федерации дронами, нанося удары по нефтяной отрасли, чтобы уменьшить возможности РФ. И Путин будет пытаться оказывать давление на Украину, чтобы лишить нас нормального существования".

По его словам, воздушные угрозы будут усиливаться. "И даже несмотря на то, что весна придет, все равно будут удары. И к этому надо готовиться", - отмечает эксперт.

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Переговоры между США и Россией

Как сообщал УНИАН, 18 февраля российская и американская делегации провели первые за время полномасштабной войны переговоры о прекращении войны в Украине.

В Белом доме уверяли, что эта встреча не является началом мирных переговоров, а ее устроили, чтобы определить серьезность намерений Москвы. Американскую делегацию возглавлял госсекретарь Марко Рубио, а российскую - министр иностранных дел Сергей Лавров.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что не признает никаких договоренностей, достигнутых без участия украинской стороны. Также на присутствии за столом переговоров Киева и Европы настаивают различные европейские лидеры.

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