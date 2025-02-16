Семьи военных остались без кормильцев.

Во время теракта, который произошел в центре Николаева 14 февраля, погибли трое военнослужащих. Об этом сообщает Центр противоминной деятельности.

"С глубокой печалью и болью в сердце сообщаем о трагической гибели трех военнослужащих Центра противоминной деятельности, которые отдали свою жизнь, выполняя свой воинский долг перед Родиной. В результате жестокого террористического акта Украина потеряла мужественных воинов и верных защитниц своей земли", - говорится в сообщении.

Погибли при взрыве в центре Николаева Вадим Елисеев, Елена Ключникова и Евгений Сирик.

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"Имена погибших навечно останутся в нашей памяти, как символ отваги, чести и самопожертвования. Военнослужащие самоотверженно обеспечивали безопасность граждан Украины, нейтрализуя минную угрозу и спасая жизни мирных жителей и своих собратьев. Их вклад в защиту страны неоценим, а их жертвенность - вне времени", - говорится в заявлении.

Также сообщается, что семьи остались без кормильцев, людей просят присоединиться к сбору помощи для семей погибших.

В центре противодействия дезинформации сообщили, что вражеские Telegram-каналы распространяют фейк о том, что взрыв в Николаеве якобы был местью работникам ТЦК и СП одной из погибших за мобилизацию ее сына. Верифицировав информацию Национальной полиции Украины, центр сообщает, что погибшая не имела сыновей мобилизационного возраста. В то же время у нее остались двое сыновей: 2001 и 2011 годов рождения. После проверки личности старшего сына выяснилось, что он не является военнослужащим.

В социальных сетях также пишут, что террористка, которая погибла во время взрыва, якобы приехала в Николаев из Полтавской области, и оставила в хостеле ребенка, который ждал ее возвращения.

Теракт в Николаеве - что известно

Как сообщал УНИАН, днем 14 февраля в центре Николаева произошел взрыв, в результате чего есть погибшие и раненые. По данным полиции, это произошло на улице Пограничной вблизи заведения общественного питания.

Впоследствии появилось сообщение о том, что неизвестная женщина подошла к людям в военной форме. В руках она держала сумку, на дне которой было взрывное устройство. В результате взрыва женщина погибла на месте. Говорилось, что перед взрывом она делала покупки в магазине и не исключено, что ее использовали как так называемого "мула". То есть, определенные злоумышленники ей сказали подойти к военнослужащим, а она могла не знать, что несет взрывчатку.

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