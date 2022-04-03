При этом оккупанты пытаются проводить разведку, в том числе с применением беспилотных аппаратов.

Российские оккупационные войска снизили интенсивность нанесения ракетных ударов по объектам на территории Украины.

Об этом говорится в оперативной информации Генерального штаба ВСУ по состоянию на 00:00.

"Враг продолжает осуществлять систематические ракетные и авиационные удары по военным и гражданским объектам, но интенсивность нанесения ракетных ударов, а также ударов с применением высокоточного оружия снизилась", - говорится в сообщении.

При этом на Слобожанщине противник продолжает частичную блокировку города Харькова и производит обстрелы жилых и промышленных районов города из артиллерийских систем разных типов.

"Следует отметить, что интенсивность обстрелов уменьшилась. Подразделения оккупационных войск осуществляют перегруппировку, вероятно, с целью продолжения активных действий на Изюмском направлении. Враг пытается проводить разведку, в том числе с применением беспилотных летательных аппаратов", - говорится в сообщении.

Также идет подготовка дополнительных подразделений противника для участия в боевых действиях на территории Украины. Планируется создание "добровольческих" батальонов из жителей временно оккупированных территорий Украины и наемников.

Кроме того, на Донецком направлении противник продолжал огневое влияние на некоторые подразделения Вооруженных сил Украины и вел штурмовые действия на отдельных направлениях.

Основные усилия оккупанты продолжали сосредоточивать на захвате населенных пунктов Рубежное, Попасная, подготовке к наступлению на Северодонецк, получении полного контроля над Мариуполем, а также выходе в Угледар и Марьинку. Успеха не добились.

При этом на Полесском направлении российские войска продолжают вывод подразделений на территорию Республики Беларусь. При отводе войск противник осуществляет минирование путей выдвижения и отдельных населенных пунктов.

Как сообщал УНИАН, из Беларуси за сутки не зафиксировали ни одного запуска ракет по Украине.

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