Впоследствии ловкие военные смогли захватить еще две единицы вражеской бронетехники.

Украинские военные из 68-й отдельной егерской бригады им. Олексы Довбуша затрофеили самый современный российский танк Т-90М "Прорыв".

"Росомахам-танкистам удалось захватить это "чудо техники" в практически рабочем состоянии. Танк возглавлял масштабный штурм оккупантов, который закончился для них полным фиаско. Экипаж Т-90 оставил свою новейшую машину на поле боя и просто бросился наутек", – говорится в сообщении на странице бригады в Facebook.

Отмечается, что механик-водитель рискнул добраться по серой зоне до танка и вернулся обратно уже на нем.

Видео дня

"Более того, впоследствии ловкие росомахи смогли вытащить еще две единицы вражеской бронетехники – танк Т-80 и БМП-2. Теперь эти трофеи безжалостно будут уничтожать своих предыдущих владельцев", – добавили в бригаде.

Украинские военные "трофеируют" оружие оккупантов

В июне 2024 года украинские бойцы затрофеили новейший российский танк Т-90М "Прорыв". Военно-политический обозреватель Александр Коваленко отмечал, что такую технику не удавалось затрофеить уже много месяцев – последний раз достоверные данные о попадании Т-90М "Прорыв" в руки украинских бойцов появлялись в сентябре 2023 года.

Ранее сообщалось, что в руки украинских защитников впервые попал российский танк-"черепаха". Экипаж попал в плен.

Вас также могут заинтересовать новости: