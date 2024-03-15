В частности, первая задача нового главнокомандующего военно-морского флота РФ будет заключаться в стабилизации ситуации с безопасностью в Черном море.

Британская разведка проанализировала смену главнокомандующего военно-морского флота Российской Федерации.

В Министерстве обороны Великобритании сообщили в сети X (Twitter), что весьма вероятно, что после серии значительных потерь российских кораблей в Черном море, 10 марта главнокомандующий военно-морским флотом РФ адмирал Николай Евменов был отстранен от должности, на которую назначили командующего Северным флотом адмирала Александра Моисеева.

Разведка отмечает, что увольнение адмирала Евменова произошло после отстранения второго командующего Черноморским флотом с февраля 2022 года и следует за потерей 5 марта корвета "Сергей Котов" (девятого важного судна, потерянного после действий украинцев после полномасштабного вторжения РФ).

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"Хотя адмирал Моисеев, карьерный подводник, до своего назначения командующим Северного флота, занимал должность командующего Черноморским флотом в 2018-2019 годами. Вероятно, что первая задача адмирала Моисеева в должности главнокомандующего военно-морского флота РФ будет заключаться в стабилизации ситуации безопасности в Черном море и внедрении изменений, направленных на улучшение боевой способности Черноморского флота в регионе", - сказано в сообщении.

Замена главнокомандующего флотом РФ

Ранее российское издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники сообщило, что главнокомандующего военно-морским флотом РФ Евменова отправили в отставку. Его должность занял герой России Моисеев. Сейчас он временно исполняет обязанности главнокомандующего ВМФ, но вскоре полноценно займет эту должность.

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