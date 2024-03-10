Об увольнении адмирала уже сообщили личному составу.

Главнокомандующего Военно-морским флотом РФ Николая Евменова отправили в отставку. Его должность занял герой России адмирал Александр Моисеев. Сейчас он временно исполняет обязанности главнокомандующего ВМФ, но вскоре полноценно займет эту должность.

Как пишет российское издание "Фонтанка" со ссылкой на собственные источники, о кадровых решениях в руководстве ВМФ РФ стало известно 10 марта.

Назначение командующим ВМФ адмирала Моисеева уже доведено до личного состава. Адмирал Николай Евменов пока указан главнокомандующим ВМФ РФ на сайте Минобороны, но в Адмиралтействе мнение однозначное - в свой кабинет он уже не вернется.

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Что известно о бывшем и новом главнокомандующих ВМФ РФ

Николай Евменов стал главкомом ВМФ в 2019 году. Он родился в 1962-м в Москве, учился в Ленинграде и Петербурге, командовал подводными силами Тихоокеанского флота, с 2016 года - Северным флотом.

Евменов и Моисеев - ровесники. Александр Моисеев тоже подводник. Калининградец, большинство его службы связаны с Северным флотом. В 2011 году указом президента Медведева получил звание Героя России - за успешные ракетные пуски с подводной лодки стратегического назначения.

Увольнение Евменова произошло на фоне катастрофических поражений россиян в Черном и Азовском морях. Российские корабли оказались уязвимыми к морским дронам Украины.

Как писал УНИАН, несколько дней назад патрульный катер РФ "Сергей Котов" атаковали бойцы одного из спецподразделений ГУР. Он затонул вместе с вертолетом на борту. Отмечалось, что это совместная спецоперация Генерального управления разведки Украины и Военно-морских сил ВСУ. В разведке уточняли, что охотились на этот корабль не впервые.

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