Также авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения живой силы и вооружения россиян.

Украинская авиация и ракетные войска продолжают уничтожать врага. С начала суток они нанесли ряд ударов по местам скопления живой силы оккупантов и технике, а также по складу боеприпасов.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ относительно оперативной ситуации с российским вторжением. Так, в течение суток авиация Сил обороны нанесла 12 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника. Подразделения ракетных войск поразили пять артиллерийских средств, радиолокационную станцию, склад боеприпасов, зенитно-ракетный комплекс и два района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

По данным Генштаба, враг в эти сутки нанес четыре ракетных и 33 авиационных удара, совершил 24 обстрела из реактивных систем залпового огня по позициям наших войск и населенных пунктах. В результате российских террористических атак, есть погибшие и раненые среди гражданского населения. Разрушениям и повреждениям подверглись частные жилые дома, многоквартирные дома и гражданская инфраструктура.

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Российские оккупанты сегодня с полуночи и к середине дня выпустили по Херсонщине 24 управляемые авиабомбы, а также применили ударные дроны. Под огнем были четыре населенных пункта Бериславского района, есть попадания.

Также ночью херсонцы проснулись от мощных взрывов. Один из вражеских снарядов попал в многоквартирный жилой дом, в двух квартирах на втором этаже начался пожар. Пожарные потушили пламя, не допустив переброски огня на другие квартиры.

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