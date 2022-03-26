Его обвинили в неспособности достичь поставленных целей, привлечении к боевым действиям в Украине военнослужащих срочной службы, а также наличия огромных потерь среди личного состава.

В России уволили генерал-лейтенанта, командующего первой танковой армией Западного военного округа Сергея Киселя. Ранее с должности сняли его заместителя.

Об этом сообщили советник министра внутренних дел Антон Геращенко и журналист Роман Цимбалюк.

По данным Цимбалюка, Киселя уволили за провал "спецоперации" в Украине.

Уволенного генерал-лейтенанта обвинили в неспособности достичь поставленных целей, привлечении к боевым действиям в Украине военнослужащих срочной службы, а также наличия огромных потерь среди личного состава.

Геращенко добавил, что Киселя уволили за полную техническую и моральную неготовность тысяч его солдат и офицеров воевать против мирной Украины.

"Это его танки вязли в болотах Черниговщины и Сумщины, не имея даже элементарных карт. Это его солдаты сотнями сдавались в плен. Сергей Кисель, как и остальные генералы Путина, - военный преступник. Он несет ответственность за гибель украинцев – детей, женщин, стариков. Лучший вариант для него - это взять и застрелиться. Не удивлюсь, если он это уже сделал сегодня утром", - написал Геращенко.

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